Felicita JMMG a Diana Haro

SABINAS, COAH.- Los rubros de seguridad, empleo e infraestructura aunado principalmente a la transparencia con que ha conducido la administración municipal 2022-2024 la alcaldesa Diana Guadalupe Haro Martínez, representa sin lugar a dudas el éxito en un Ayuntamiento.

Mencionó el Diputado Local, Jesús María Montemayor Garza quien felicitó a la edil al comparecer ante los sabinenses, presentando su Primer Informe de Gobierno.

Señaló el diputado que es un informe lleno de éxitos, sobre todo recalcó, en la transparencia ya que es algo que hoy en día, demanda mucho la ciudadanía.

“El uso eficiente de los recursos, la atención a los servicios primarios para mantener a Sabinas limpio a fin de ser un atractivo para los inversionistas, la coordinación en materia de Desarrollo Económico, Seguridad y Salud son también la clave para seguir adelante, sobre todo contando con el incondicional apoyo del Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó.