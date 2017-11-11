Festejarán músicos su día

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- El sindicato de filarmónicos Sección 236 festejará el día de Santa Cecilia patrona de los músicos este próximo 21 del presente mes con una cena-baile y la entrega de reconocimientos a los mejores grupos del año.

Francisco Monreal Martínez secretario de Trabajo del Sindicato de Filarmónicos señaló que se están preparando con tiempo para homenajear como se merece a los grupos musicales de la región Carbonífera.

El sindicato agrupa 18 grupos musicales y que serán homenajeados por el show latino y la Rebelión de Teo Sánchez de Sabinas, Coahuila quienes estarán amenizando el baile este próximo 21 del presente mes.

Francisco Monreal Martínez señaló que los reconocimientos que se entregarán a los grupos musicales será una sorpresa aunque no dio a conocer quiénes serán los homenajeados.

Además, se hará entrega de una lluvia de regalos para los músicos presentes en el festejo dedicado para cada uno de los presentes.