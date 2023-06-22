Finaliza ola de calor

La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que, el viernes, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se debilitará, por lo que darán por finalizada la tercera onda de calor, sin embargo, las advertencias permanecen para el noroeste, norte y noreste de México.

Reiteran que habrá las entidades federativas del país registrarán temperaturas de 30° C, no obstante, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco podrían superar los 45° C.

Asimismo, también pronostican vientos fuertes con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste de México, así como lluvias y chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas y posibles granizadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a partir del día de mañana.

Por otro lado, la Conagua advirtió que este jueves 22 de junio, hasta el domingo 25, las ondas tropicales n. 6 y n. 7, un canal de baja presión y el posible desarrollo de una baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur de México, originarán lluvias.

Describen que serán de fuertes a muy fuertes, y vendrán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en la península de Yucatán, el sur y sureste del territorio nacional, igualmente, lluvias intensas a puntuales torrenciales.

LLUVIAS

• Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas.

• Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

• Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Guerrero, Veracruz (sur), Tabasco y Yucatán.

• Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

• Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Estado de México y Colima.

Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco podrían superar los 45° C.