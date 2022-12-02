Firman manifiesto anticorrupción

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses tutelados por la ley, la mañana de ayer el licenciado Jesús Homero Flores Mier, Fiscal Anticorrupción en Coahuila presidió la capacitación dirigida a servidores públicos municipales brindándoles información sobre los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, para desempeñar su empleo, cargo o comisión.

Durante dicho evento realizado en la Casa de la Cultura “Capitán, Miguel de la Garza Falcón” se llevó a cabo la firma de manifiesto por parte de la alcaldesa, Tania Vanesa Flores Guerra al igual a como se ha hecho en otros municipios comprometiéndose a ofrecer un servicio con dignidad, respeto e imparcialidad, proporcionando una atención integra con honestidad y transparencia.

“Erradicar la corrupción es compromiso de todos con el objeto de sensibilizar a los funcionarios públicos sobre las actualizaciones en la ley, conociendo además el sistema estatal anticorrupción, las conductas y los delitos que pudieran llegar a cometer dentro del ejercicio en funciones”, externó en su intervención el fiscal.

Por su parte la alcaldesa, Tania Vanesa Flores Guerra mencionó que desde el día 1 de la actual administración municipal, han cumplido cabalmente con el propósito de trabajar con transparencia, pero sobre todo muy apegado al compromiso que hicieron desde el día primero como funcionarios públicos de trabajar y velar por el patrimonio del pueblo y de la gente.

“Es por eso que gracias a las decisiones difíciles que les ha tocado vivir como administración, se ha logrado salir adelante ante lo cual en cuestión de seguridad se exige mano dura para acabar con esos actos que se veían en administraciones pasadas a fin de defender el nombre y la imagen del actual Gobierno Municipal”.