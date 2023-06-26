Fortalece el IMSS atención integral

A través de sus diversas unidades de atención médica, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila garantiza a las mujeres derechohabientes una atención integral con espacios, elementos, acciones de empoderamiento y de detección oportuna de enfermedades, lo anterior se reforzó durante el periodo del 26 de mayo al 26 de junio como parte de la estrategia Salud Integral para la Mujer y Alerta de Riesgo Cardiovascular.

El supervisor de hospitales de segundo nivel de atención, doctor Ascensión Preciado Meza, detalló que a través del modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS), se fortalece el servicio para este sector de la población con la homologación y sistematización de protocolos médicos lo que permite atender en el menor tiempo los posibles padecimientos en este grupo de la población.

Asimismo, añadió que en lo que respecta a la atención obstétrica, el Seguro Social trabaja en la realización de diversas acciones que faciliten las labores de parto y de igual forma, se evite la cesárea.

Además, destacó que el fomento a la lactancia materna es de suma importancia para el Instituto, de ahí que en todas las unidades de Primer Nivel de Atención se realizan constantemente campañas donde se dan a conocer las bondades de esta acción tanto para el bebé como para la madre.

Finalmente, agregó que mediante los departamentos de Medicina Preventiva, se orienta a las pacientes sobre los distintos métodos anticonceptivos que el Seguro Social otorga con el objetivo de prevenir embarazos de alto riesgo y/u otro tipo de situación que ponga en riesgo su vida.

Con todo esto, reiteró el compromiso del Seguro Social por otorgar una atención digna y humanizada a las derechohabientes.