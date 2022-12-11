Fortalece empleo comprador local

SABINAS, COAHUILA.-Luego de indicar que el 85 por ciento de los empleos del municipio provienen del comercio local, el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo Gregorio Garza Balli agrego que eventos como el “Banquetazo Comercial” contribuyen a salvaguardar los empleos, porque permitirá cumplir con las obligaciones laborales como el aguinaldo y prestaciones de fin de año.

Dijo que la campaña de compra local ha permitido que los comerciantes y empresarios salgan adelante en tiempos de crisis y a la vez generen más empleos y tengan proyectos para el próximo año.

Las pequeñas y medianas empresas tuvieron un crecimiento exponencial durante el año de un 20 por ciento pero también hay que reconocer que tuvimos una caída muy fuerte en el 2020 cuando muchos comercios tuvieron la pena de tener que cerrar.

Respecto a la inflación dijo que afecta a los comerciantes, pero más al cliente, por eso el comercio han tenido que hacer diferentes estrategias para poderle brindar al cliente, calidad en relación a precio, la calidad afecta al precio, y entre más sube la inflación como en este año que sufrió un incremento de un 10 por ciento y el próximo año se prevé mas, tanto los comerciantes buscan diversos tipos de marcas y calidades para que sean más accesibles al comprador.

En cuanto a la búsqueda de estrategias para mejorar sus productos y precios dijo que cada mes asiste a la CDMX a la reunión del Consejo Empresarial Mexicano en donde se analizan estos puntos, una de las estrategias por parte del gobierno federal ha sido disminuir el impuesto de la gasolina para que no se dispare la inflación.

Cuestionado sobre si seguirá al frente de la CANACO, comentó que el próximo año en marzo los socios tendrán la oportunidad ya sea de ratificarlo en el puesto o elegir a un nuevo presidente, si la gente le gusta mi trabajo, si piensan que estoy haciendo bien las cosas finalizó.