Fortalece Long lazos familiares

NUEVA ROSITA, COAH.- Porque el esparcimiento familiar sigue siendo una prioridad para el Gobierno Municipal 2019 - 2021, el programa “El Rincón del Abuelo”, se sigue realizando con éxito cada fin de semana.

En ese aspecto el alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Iván Long Hernández destacó la participación que cada sábado se tiene por parte de la ciudadanía.

Dijo que la música del recuerdo ha sido el atractivo principal de las familias que se reúnen para disfrutar de una sana convivencia.

Ante ello dijo que la administración municipal seguirá promoviendo este tipo de programas que buscan fortalecer los lazos familiares y de amistad que existe entre los Sanjuanenses.

La música del recuerdo ha sido el atractivo principal de las familias que se reúnen para disfrutar de una sana convivencia.