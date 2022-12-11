“Fue un proceso Democrático”

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Mediante un proceso democrático se llevó a cabo la mañana del pasado viernes, la elección para elegir al dirigente estatal de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, expresó el profesor, Carlos Alberto Galindo Barajas, Presidente de las Asambleas Delegacionales Electivas (ADE-92).

Mencionó que en la jornada se observó excelente participación por parte del sector magisterial, acudiendo a emitir su sufragio libre y secreto a la casilla ubicada en las instalaciones de la Escuela Secundaria “Ignacio Manuel Altamirano” una gran parte del padrón, concluyendo actividades en punto de las 13:00 horas.

Cabe señalar, la urna fue colocada en punto de las 09:00 horas y a las nueve con dos minutos emitió su sufragio la primera persona que acudió a la urna.

El docente indicó que se tenía previsto votaran 164 maestros inscritos en el padrón quienes hicieron lo propio además de un compañero que se integró con una constancia.

Cabe señalar fue una jornada de votaciones tranquila y respetuosa, posteriormente se realizó el escrutinio luego de cerrar la casilla lo cual transcurrió en calma.

El profesor, agradeció el apoyo de los escrutadores y representantes de planilla acreditados por el tiempo que le dedicaron a esta importante jornada.

Finalmente el resultado final de esta elección dio el triunfo a Everardo Padrón García.