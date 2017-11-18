Fue víctima de robo mientras dormía

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Le robaron mientras dormía, ocurrió en una vivienda ubicada en el Tiro # 4, el ladrón llegó hasta el interior del domicilio y se llevó maquinaria pesada que él estaba reparando, indicó un joven mecánico, que además se llevaron ropa nueva, unas botas, el celular y la tarjeta de crédito.

El terrible hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Victoria #411, a donde el ladrón llegó al domicilio de la víctima para llevarse un turbo y una bomba, maquinaria pesada que él estaba reparando, un celular Galaxy Gran Prime, unas botas, ropa nueva y la tarjeta de la cual sustrajeron 3 mil pesos, angustiado por lo sucedido contó el joven mecánico, quien se identifico como Luis Nájera.

Son esas cosas que crees que nunca te van a pasar hasta que te pasan, siempre te imaginas que van a entrar cuando uno no está, y tomas todas tus precauciones cuando salimos del domicilio, cerramos todo… que te entren en el momento en que estás durmiendo y lleguen a tu habitación …, señaló el joven mecánico.

El mecánico mencionó que por suerte no se despertó, pero el delincuente estuvo al lado de su cama, muy angustiado por la situación, ya que su celular estaba al lado de su cama en el buro, y que esa maquinaria pesada la estaba reparando para uno de sus clientes y que era un turbo y una bomba con un valor de más de 60 mil pesos, además se llevaron sus botas nuevas y ropa entre camisas y pantalones.

Sabiendo que el delincuente estuvo a solo centímetros de donde él dormía, volvió a agradecer no haberse despertado en ese momento, porque hubiera sido peor la situación.

Recalco la víctima que al igual que ha sucedido en muchísimas otros hechos registrados en distintos barrios de este mineral, él o los ladrones ingresaron a la vivienda por una de las ventanas, por tal motivo acudió el día de ayer por la mañana a presentar la denuncia correspondiente a la Agencia Investigadora del Ministerio Público.