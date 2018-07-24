Fuego consume vivienda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un fuerte incendio se registró en una casa deshabitada en la calle Justo Sierra entre Gustavo Elizondo y Raúl Lemuel, donde incluso, a consecuencia del fuego gran parte del techo se colapsó, al final, todo terminó en cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron cerca de las 04:30 horas de la madrugada de ayer, en un domicilio ubicado sobre las calles arriba mencionadas, lugar donde realizaron el reporte a la guardia de la Policía Municipal, informando que una casa se encontraba en llamas.

Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales se originó el incendio, al que acudieron unidades de la Policía Municipal, Grupo de Rescate Múzquiz, Protección Civil y Bomberos, para sofocar las llamas que incluso, ocasionaron que se cayera gran parte del techo de la casa.

Luego del paso de algunas horas, las llamas en el lugar pudieron ser extinguidas por el personal los cuerpos de auxilio antes mencionados, terminando todo en daños materiales.