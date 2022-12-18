Fuerte flujo de paisanos

SABINAS, COAHUILA.- Conforme se acercan las fechas navideñas los paisanos empiezan a recorrer la carretera 57 para dirigirse a sus lugares de origen, en donde pasarán Navidad y Año Nuevo, el tráfico que viene desde los puentes internacionales de Eagle Pass se ha acrecentado.

Es muy notoria la vía que va rumbo al norte se encuentra muy despejada mientras los vehículos que cruzaron los puentes internacionales han llenado completamente la carretera y congestionado el tráfico porque vienen en caravanas, los paisanos cargan con todo tipo de artículos que traerán para regalar a sus familiares.

Ante esto se satura la revisión en los puentes internacionales entre la frontera de Eagle Pass y Piedras Negras, algunos paisanos prefieren este cruce por ser uno de los más seguros, ya que la frontera entre los dos Laredos para algunos resulta peligrosa por la inseguridad que prevalece en Tamaulipas.

Y aunque faltan algunos días para Navidad las familias prefieren viajar con tiempo para evitar aglomeraciones y retrasos, asimismo prefieren viajar en caravana para más seguridad ya que tienen que hacer largos recorridos algunos hasta el Estado de México o Guanajuato y otros estados del sur de la república.

La carretera 57 en los últimos meses ha sido escenario de varios accidentes por lo que se recomienda precaución, no viajar cansados, no textear mientras se maneja, acatar las señalizaciones y no exceder la velocidad para llegar con bien a su destino.