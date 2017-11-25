Fuerte impulso a la educación

SABINAS, COAH.- La mañana de ayer en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la región Carbonífera Rogelio Montemayor Seguy, se dio el arranque de entrega de becas a estudiantes de educación media y superior, gracias al esfuerzo de la fundación Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez a través del programa del redondeo.

En el evento estuvieron presentes Alejandro Merced Valdés director de la institución; Lenin Flores Lucio alcalde del municipio de Sabinas; Zulmma Guerrero de Flores, diputada electa por este distrito; Araceli Gutiérrez Salinas directora general de los Super Gutiérrez; María Elizabeth Gutiérrez Salinas vicepresidenta de la fundación Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez y Juanita Moreno, secretaria de esta fundación.

Fue la alumna Juanita Guadalupe Rivas Esquivel, la encargada de agradecer en representación de sus compañeros el otorgamiento de estas becas las cuales aseguró les estarán siendo de mucho beneficio.

Por su parte, el director del plantel destacó la labor que esta fundación a tenido para con esta Institución donde se ha recibido un sinfín de apoyos para el desarrollo del profesionalismo y preparación de estos estudiantes.

Asimismo del apoyo incondicional otorgado por las autoridades municipales y la Diputada electa, quienes durante su administración dieron el apoyo a estudiantes de esta institución.

De igual manera, durante el evento se hizo la entrega de apoyos a estudiantes del plantel, específicamente en el Itesrc se beneficiaron alrededor de 261 de las 800 becas que esta fundación está otorgando, con una cantidad de 1 mil pesos cada una.

Fue la alumna Juanita Guadalupe Rivas Esquivel la encargada de agradecer en representación de sus compañeros el otorgamiento de estas becas