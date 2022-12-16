Garantizan seguridad tras los explosivos

SABINAS, COAHUILA.- Una vez que ha concluido la remoción de escombros de manera mecánica por parte de CFE en lo que se ha perforado en el tajo de El Pinabete, al llegar a la zona de un banco de roca que se encuentra a una profundidad de 10 a 15 metros de profundidad se hace necesario colocar los barrenos para realizar una voladora el sábado 17 de diciembre a las tres de la tarde un proceso que se ha realizado paso a paso cuidando todos los puntos para no afectar a la población colindante manifestó la coordinadora nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzua.

Señaló; nuestro interés es mantener informada a la población, estamos ocupados en hacerlo todo de manera ordenada, que estén tranquilos que todo se está haciendo con conocimiento de causa, así será, todo depende de los frentes, se harán las voladoras que sean necesarias, depende de la extinción del banco de roca.

La obra es controlada, cuidadosa pero en caso de haber daños estructurales a viviendas aledañas CFE tendría que responder por estos.

Por su parte Cesar Dumas González, subgerente de geotermia y materiales de la CFE, explicó paso a paso el proceso de fragmentación de rocas que requiere el uso de explosivos de manera controlada, primeramente, dijo, se realiza una barrenación, se hace carga de explosivos, detonación controlada finalmente un registro y monitoreo de las estructuras aledañas, indicó que esto ya se hizo al principio, tienen un censo y conocen las condiciones iniciales antes de iniciar el proceso de voladora.

1 / 2 Cesar Dumas González, subgerente de geotermia y materiales de la CFE, mostró a detalles los trabajos pre proceso de explosivos, como se realizará esta y los puntos posteriores. 2 / 2 Se iniciará el trabajo con explosivos el sábado 17 de diciembre y se realizará en etapas, sin afectar a la población pues señalaron que es un proceso monitoreado desde antes. ❮❯

Agregó que tienen ya un protocolo de ciertas actividades previas a la voladora, se realizaron cinco actividades revisamos y actualizamos el diseño de la plantilla para la voladura, ejecutamos la barrenación ya que este autorizado este diseño, revisamos ciertas modificaciones del evento de la voladura ante Sedena, reuniones de planeación notificación a Protección Civil local del municipio y a Sedena.

Indico que durante la voladora verificamos el transporte del explosivo y que sea adecuado, evacuación de personal en un radio de 250 metros, efectuamos la voladora y después de eso se hace una inspección para liberar el área acordonada, y se levanta un acta de cierre y continuamos con la remoción de material.

Como ya saben, dijo Dumas González, nosotros tenemos que profundizar de 60 a 65 metros, por lo tanto consideramos que ya hay una zona donde tenemos que iniciar con una voladora y luego las que sean necesarias hasta llegar a la meta, en las primeras etapas de barrenación se pretende extraer 2.5 millones de metros cúbicos de escombro.

Durante la exposición se señalaron las áreas cercanas a la voladora, se especificó que el área que se evacuará serán 250 metros a la redonda, fuera de esta zona los efectos pueden ser vibraciones inmediatas de .07 pulgadas por segundo, en cuestión de sonido esta también dentro de la norma el instantáneo será de 99 decibeles similar al sonido de una ambulancia, tendrán un monitoreo de tres estaciones que medirán estas 24/7, permanentes, y se moverán a algunos sitios en donde tengamos inquietud.

Ya se tubo dijo un monitoreo previo de mediciones de vibración ya tenemos un parámetro que cotidianamente se vive en el medio ambiente.

El plan dijo como ya se tiene una plantilla perforada se está preparando una primera voladora el sábado 17 a las 3 de la tarde, y llevar el material a los sitios que tenemos escombreras, y asi se continuará de manera secuencial hasta que se termine el tajo.