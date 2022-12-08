Gobernamos para todos: Manolo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- ¡En Coahuila se gobierna para todos! La prueba está en que somos uno de los tres Estados con menos pobreza en el país, expresó tras su visita por Múzquiz, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social en el Estado de Coahuila.

Mencionó a su vez el funcionario que para el 2023 se dará continuidad a programas sociales que dieron buenos resultados en bien de todos los coahuilenses.

Por lo anterior manifestó “Mejora Coahuila” sigue, aseverando que donde se encuentren áreas de oportunidad van a mejorar para ofrecer una mejor calidad de vida a las familias coahuilenses.

Agregó que mientras tanto se siguen desarrollando obras sociales de agua, drenaje, pavimento y, electrificación, donde Coahuila es sin lugar a dudas uno de los estados con mejores servicios básicos y con menor rezago.

“Aquí la gente vive mejor, viven en su casas con techos, con pisos de cemento ante lo cual todo lo que se hace a través de diversos programas como Mejora Coahuila abona a estos indicaciones del Gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, abundó.