Gobierna Tania con el corazón

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el lema “Gobernando con el Corazón” la alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra rindió ayer su Primer Informe de Gobierno teniendo como recinto oficial el Teatro de la Ciudad, Agustín Isunza.

Atestiguó dicho acontecimiento la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Azucena Ramos Ramos, en representación del Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Mediante un formato ágil y sencillo de video proyección, la edil plasmó el Informe de Acciones trazadas durante su primer año de gobierno que inició a partir del 1 de enero del presente año, destacando las prioridades de su gobierno dentro de la administración municipal 2022-2024.

“Hemos resultado fortalecidos en la unidad durante estos 365 días del año a pesar de las adversidades, pero nada nos detiene, seguiremos avanzando por el bien de nuestro pueblo”, expresó la Presidenta Municipal.

1 / 2 Hizo entrega de la glosa del Informe a la secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, Azucena Ramos Ramos. 2 / 2 El alcalde de Frontera, Coahuila, atestiguó el Primer Informe de Resultados de la Edil del Municipio de Múzquiz. ❮❯

El informe se basó en varios ejes, entre los que destacan el rubro de educación entregando becas económicas a estudiantes; infraestructura Social llevando obras diversas a todo el Municipio de Múzquiz, principalmente a sus minerales, siendo equitativos por primera vez en la historia de Múzquiz con las poblaciones vecinas, construyendo canchas de pasto sintético en Minas La Florida y Villa de Las Esperanzas, además de aterrizar otros beneficios de relevancia para los pobladores.

Mejoraron la red de agua potable que durante años permaneció obsoleta y colapsada en la mayoría de los sectores del Pueblo Mágico, lo cual se pudo lograr trabajando con austeridad y el ahorro en recursos económicos no derrochados pero sí aplicados en obras de beneficio para las familias de Múzquiz.

La contingencia vivida el 1 de septiembre en más del 70 % de la cabecera municipal y el mineral de Palaú con la inundación, fue uno de los momentos más difíciles para la población, pero, los muzquenses dijo “sacamos la casa y nos echamos la mano demostrando de lo que estamos hechos”, reconociendo el apoyo del Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, la SEDENA, Guardia Nacional y el Gobierno Estatal representado por Miguel Ángel Riquelme Solís y todo su equipo de colaboradores.

Llevaron el programa “Alcaldesa en tu Colonia” a los barrios escuchando las peticiones e inquietudes de la ciudadanía; llegó además la Tarjeta “La Buena” aportando apoyo alimenticio y acceso a programas y descuentos sin distinción alguna a ciudadanos y ciudadanas.

Le apostaron al turismo, reactivando eventos diversos preservando las tradiciones del Pueblo Mágico, demostrando que sí se puede lograr la diversificación económica.

Mejoraron accesos y vialidades aplicando cerca de 23 mil 730 metros cuadrados de carpeta asfáltica con presupuesto 100 % municipales así como 13 mil 500 metros cuadrados de asfalto con apoyo del Gobierno del Estado.

Invirtieron en imagen urbana y sobre todo perfeccionaron en el renglón de seguridad, bajando los índices delictivos con mano dura, adquirieron nuevas patrullas y contrataron más elementos policiacos para que brinden bienestar, pero sobre todo confianza a los muzquenses, con el firme compromiso de mejorar la mala percepción ciudadana de la policía municipal, estableciendo una política de cero tolerancia a actos de corrupción y violación a los Derechos Humanos.

En la seguridad patrimonial, acercaron el trámite de regularización de vehículos, colocando un módulo de registro público vehicular para que los habitantes no tuvieran que viajar a otros lugares a fin de realizar dicho procedimiento.

La alcaldesa agradeció el apoyo brindado por su familia y reconoció la labor incansable que realiza a través del DIF su señora madre, María Elena Guerra Flores.

Representantes de la Iniciativa Privada al igual que servidores públicos, regionales y estatales felicitaron a la edil y su cabildo por los logros obtenidos durante el presente año 2022.

Al término del evento, Tania Flores realizó la entrega de la glosa de su Primer Informe de Gobierno a Azucena Ramos, secretaria del Inclusión y Desarrollo Social en el Estado Coahuilense.