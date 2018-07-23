Golpean pandilleros a joven de 16 años

SABINAS, COAHUILA.- Después de golpear a Víctor Daniel Martínez Arriaga de 16 años, dos pandilleros lo despojaron de su bicicleta dejándolo lesionado en calles de la colonia La Joya.

Fue alrededor de las 21:00 horas del pasado sábado cuando en la sala de Urgencias del Hospital General se atendió al menor Víctor Daniel Martínez Arriaga, que presentaba una herida en mano derecha, un machucón en la falange del dedo medio, y golpes contusos en diferentes partes del cuerpo debido a la golpes que recibió momentos antes.

Trascendió que el joven de 16 años paseaba en las calles de la colonia La Joya, cuando fue abordado violentamente por un par de sujetos identificados como pandilleros locales de nombres David Martínez y Ángel Ramírez, quienes le propinaron una severa golpiza para despojarlo de su bicicleta, dándose a la fuga a bordo de ella con rumbo desconocido.

Oficiales de la Policía Municipal realizaron un recorrido por el lugar de los hechos para tratar de localizar a los presuntos responsables, sin lograr el objetivo, motivo por el cual invitaron al afectado y su familia a presentar la denuncia ante el Ministerio Público.