Hacen llamadas falsas a PRONNIF

NUEVA ROSITA, COAH.- Sin fundamento, algunas personas han realizado reportes sobre maltrato hacia adultos mayores de parte de sus familiares. Así lo expresó Pablo Meza González, titular de la PRONNIF.

Por problemas personales y con fines de venganza, es que algunas personas han realizado reportes falsos y sin contexto, buscando perjudicar de cierta forma a los cuidadores directos de personas de la tercera edad.

Son varios casos que se investigaron, y resultaron falsas, toda vez que no se comprobó que exista maltrato hacia las personas de la tercera edad, el personal de la PRONNIF acudieron personalmente a los hogares denunciados constatando que los adultos mayores estuvieran bien atendidos.

Agregó que son los propios familiares quienes reportan el aparente maltrato, por lo que hizo el llamado a darle el uso adecuado a la cultura de la denuncia.

El funcionario apeló a la buena voluntad de la gente para que las denuncias que se hagan sean reales y no utilizar el aparato del Estado para denunciar hechos falsos.