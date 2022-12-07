Hallan en casa Otro cadaver

LA VOZ NUEVA ROSITA, COAH. En un lapso de cinco horas fue localizado otro cadáver en avanzado estado de putrefacción en su domicilio ubicado en la calle Cedros de la colonia Humberto Moreira Valdez.

Se trata de Jacinto Sánchez Ortega empleado de servicios primarios del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas quien tenía varios días de haber fallecido, sus propios familiares localizaron los restos del infortunado.

Fueron los propios vecinos del hoy occiso quienes proporcionaron los detalles de la información, además señalaron que era adicto al alcohol a diario se le veía ingerir bebidas embriagantes y sobre todo que era una persona tranquila y servicial.

Autoridades policíacas se concentraron en el lugar de los hechos, el cuerpo fue enviado al anfiteatro de una funeraria para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte y cuatas horas tenía de haber fallecido.

Ricardo Murga Martínez Agente Investigador del Ministerio Publico dió fé de los hechos y continuó con las investigaciones con los familiares del hoy occiso quien supuestamente vivía solo.