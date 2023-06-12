Hallan muerta a “La Tola”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer de apodo “La Tola” fue localizada sin vida en un domicilio situado sobre la calle Álamos y Fresnos del barrio El Panteón de esta ciudad.

El cuerpo fue encontrado por un hombre que ingresó al inmueble que rentaba la fémina desde hace tiempo, lo anterior para revisar el cableado eléctrico.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos en criminalística adscritos a la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera procedieron a acordonar el área para realizar las diligencias correspondientes.

A simple vista la dama no presentaba huellas de violencia ante lo cual el cuerpo fue trasladado a una funeraria local para determinar las causas de la muerte.

Cabe señalar la vivienda es propiedad del C. José Ángel de 52 años de edad y de oficio panteonero el cual en su momento señaló desconocer los generales de la hoy occisa.