Hallan víbora en Centro de Justicia

NUEVA ROSITA, COAH. - Una víbora se paseaba por el estacionamiento del Centro de Justicia de la Región Carbonífera alarmando a las personas que por algún motivo acudieron al lugar al igual que a los funcionarios que de inmediato solicitaron la intervención del cuerpo de bomberos.

El inofensivo animal salió de la maleza cercana al Centro de Justicia, en ningún momento el reptil atacó a las personas que la observaron en una de las banquetas del edificio, algunos visitantes la identificaron que se trata de una "víbora pollera" que no es venenosa.

El cuerpo de bomberos acudió al lugar de los hechos para atrapar al reptil que lo regresaron sin ningún contratiempo a su habitad ante la mirada atónita de los visitantes que mostraron temor al observar a la víbora.

Durante esta temporada de calor se aprecia la presencia de reptiles y tarántulas tanto en domicilios como en diferentes áreas, es importante que la ciudadanía no trate de atraparlos si no conocen el manejo ni la especie de los mismos.

El cuerpo de bomberos ha atendido otros llamados de la ciudadanía ante la presencia de arácnidos que se encuentran en el interior de los domicilios durante estos días de intenso calor, afortunadamente no han atacado a los moradores de las viviendas donde se han localizado.