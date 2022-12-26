Hasta la despensa, le roban a abuelita

NUEVA ROSITA, COAH.- Amantes de lo ajeno hicieron de las suyas el pasado fin de semana al sustraer diversos artículos del hogar, así como parte de la despensa que resguardaba una anciana en su domicilio ubicado en la colonia Humberto Moreira Valdez.

El o los presuntos responsables se llevaron parte de la despensa que adquirió con el apoyo que le brinda el Gobierno Federal así como los pocos utensilios con que contaba, la mayoría se los habían regalado sus vecinos que la estiman.

La afectada se percató de lo sucedido cuando pretendía cocinar sus alimentos así mismo se dio cuenta de que le faltaban diversos artículos de cocina y parte de la despensa.

Modesta Ortiz Sánchez de 83 años de edad, vive completamente sola en su humilde vivienda, con sacrificios adquirió la despensa para mantenerse durante esta temporada, sin embargo los ladrones se aprovecharon de su situación para robarle.

La afectada dejó solo su domicilio por espacio de algunas horas, los ladrones aprovecharon para saquear la humilde vivienda, ahora la afectada solicitó la colaboración de la ciudadanía para que le regalen enseres y alimentos de los cuales carece por el momento.

Doña Modesta presentó denuncia en la Agencia Investigadora del Ministerio Publico además solicitó la colaboración de la ciudadanía para que la apoyen con despensa y artículos de cocina mientras que le llega el apoyo del Gobierno Federal para volver a surtir su despensa.