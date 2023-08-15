“Hay esperanza de hallarlos vivos”

FRONTERA COAH-. “No podemos decir que están sin vida, tenemos la esperanza de encontrarlos vivos”, señaló José Ángel Herrera Cepeda; titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que hoy a temprana hora sobrevolarán el área en helicóptero para intentar dar al lugar en donde los vio por última vez un joven que en un inicio andaba con ellos, logró llegar a Estados Unidos y fue deportado.



De acuerdo a la información proporcionada por el Fiscal General del Estado en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, hasta este momento se tienen conocimiento de que son 4 personas que se encuentran extraviadas cerca de Boquillas del Carmen en Ocampo Coahuila, tienen entre 20 y 25 años de edad.

Por ese motivo, ya hay un campamento de personal de presidencia municipal de Ocampo y también de Cuatro Ciénegas, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Publica.

Se tomó la decisión de hacer un sobrevuelo por el área, cerca de la Sierra de Ocampo porque hay una persona que en un inició salió con ellos y logró llegar a Estados Unidos pero fue deportado, él los acompañaba y tiene la ubicación en la que vio a los jóvenes por última vez.

“Este joven subirá al helicóptero junto a personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y de Servicios Periciales para hacer el sobrevuelo”, comentó el Fiscal.

En base a la información que él tiene y aunque no se tiene una denuncia formal de la desaparición, habla de que dos jóvenes son de Ocampo, se trata de Francisco Rodríguez Fuentes y Gilberto Rodríguez Fuentes, de acuerdo a los apellidos son hermanos pero no se ha tenido una denuncia formal ni contacto directo con la familia pero sí la certeza de que están extraviados, mientras que los otros dos jóvenes, según el fiscal, son Irvin Albino Jiménez Villarreal y Franshua Rodríguez Fuentes.

La tarde de ayer salió más personal de la Fiscalía hacia ese lugar para incorporarse a la búsqueda terrestre, el fiscal comentó que son extensiones muy grandes por eso se dificulta ir a la búsqueda.

“No hay información de que alguien se encuentre sin vida, el eje rector de nosotros es buscarlos siempre con la perspectiva de una búsqueda en vida, entonces así los estamos buscando vivos y no hay datos ni certeza de que estén sin vida por eso no podemos decir que están sin vida, tenemos la esperanza de encontrarlos vivos”, reiteró Ángel Herrera Cepeda.