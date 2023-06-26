Hidratan comercios a población

NUEVA ROSITA, COAH. - Por la oleada de calor que aún se está registrando, algunos comerciantes se dieron a la tarea de establecer módulos de hidratación en sus negocios con la intención de evitar la deshidratación entre la población que tienen la necesidad de salir de sus domicilios para realizar cualquier actividad.

La señora Juanita Rodríguez, habitante del poblado Paso del Coyote agradeció a los comerciantes por instalar estos módulos de hidratación para que los transeúntes puedan refrescarse con el agua fresca.

La entrevistada que es una persona de la tercera edad, tuvo la necesidad de salir de su domicilio para acudir a la clínica 24 del seguro social para recoger un medicamento pendiente desde hace dos meses.

Bajo los calcinantes rayos del sol, la mujer esperaba el medio de transporte que la trasladaría al centro comercial y después abordar el autobús para llegar a su domicilio ubicado en el paso del Coyote, afortunadamente un módulo de hidratación se encontraba cerca del lugar donde se abasteció de agua helada en una botella de plástico que llevaba consigo.

Hasta el momento tres negocios de diferentes rubros instalaron los módulos de hidratación donde las personas encuentran agua embotellada y sueros orales completamente gratuitos para las personas que lo requieran.