Hombre de la tercera edad es encontrado sin vida

SABINAS, COAH.Un hombre de la tercera edad, fue localizada sin vida y en aparente estado de descomposición en una brecha que se localiza en la colonia 50 Aniversario de esta Localidad, movilizando a elementos de distintas corporaciones policíacas.

Los elementos policíacos fueron alertados por una llamada anónima donde se les informaba sobre el cadáver del infortunado de quien se desconocen sus generales debido a que no llevaba consigo alguna identificación.

El titular de la agencia Investigadora del Ministerio Publico de Sabinas se constituyó en el lugar de los hechos acompañado de los peritos forenses para iniciar las averiguaciones pertinentes a la muerte del adulto mayor.

El cadáver del desconocido a simple vista no presentaba huellas de violencia, por lo que se presume que podría tratarse de muerte natural, sin embargo las investigaciones continuan por los agentes policíacos, los restos del hoy occiso fueron enviados al anfiteatro de una agencia funeraria para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.

Los elementos de la policía de Investigación Criminal abrieron una carpeta de investigación sobre estos hechos y tratar de localizar a los familiares del hoy occiso para hacer entrega del cadáver para que le brinden cristiana sepultura.