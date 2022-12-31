Hombres y mujeres en busca de amuletos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La venta de veladoras, sumerios e inciensos principalmente para tener salud y atraer el amor, fue lo que más solicitaron las personas a unas cuantas horas de recibir el Año Nuevo 2023.

Hilda Rodríguez Rojas propietaria de conocida hierbería ubicada en el barrio La Piedra mencionó que desde los meses de octubre y noviembre se preparó para contar con suficientes artículos que pone a la venta de la población en general durante la temporada decembrina.

Agregó que también adquirió la comunidad imágenes religiosas, rosarios, fragancias, artículos para limpia de casas como es el rego fuerte, los spray, etc.

Cabe señalar anteriormente eran más las mujeres quienes acudían a las hierberías, hoy en día también llegan los hombres solicitando algún amuleto para la buena suerte, para el trabajo o bien para atraer el amor de alguna chica.

Rodríguez Rojas aseveró que los clientes adquirieron mucho los paquetes navideños que constan de jabón, perfumen y otros objetos, ofreciendo dicha mercancía a precios bajos.