Honran la memoria del Doctor Raymundo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El altar dedicado a las personas fallecidas es un elemento fundamental en el conjunto de tradiciones mexicanas para celebrar el Día de Muertos que consiste en instalar altares domésticos en honor de las personas que se nos han adelantado en el camino, colocando como ofrendas, alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano del difunto.

Así durante la mañana de ayer, en las instalaciones del museo histórico "Presidio de Santa de Múzquiz" se pudo observar el gran altar instalado en memoria del reconocido y distinguido muzquense, Doctor, Raymundo Cervera Romo.

Cabe señalar, en esta ocasión dicho altar también lo dedicaron a las personas que han fallecido víctimas de la pandemia por el COVID-19 en estos ya casi dos años.

La profesora, Alejandra Rosales, directora del museo, fue quien coordinó este acto, rindiendo homenaje a todas y cada una de las personas que han dejado huella en este Municipio.

En el homenaje estuvo presente la familia del doctor, Raymundo, quienes agradecieron por recordar de esta manera al galeno, además hizo acto de presencia la alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Luisa Alejandra del Carmen Santos Cadena y la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Zaidé Habib Castillo.

Recordó la Presidenta Municipal, que el doctor Raymundo Cervera fue un gran profesionista, era dentista, un gran ser humano.

"Trabajó conmigo en la primera administración, posteriormente en mi reelección, desempeñándose como Oficial Mayor, fue una persona muy empática con el personal de Presidencia, la gente se acercaba a él, tenían esa confianza con el funcionario, era una persona que siempre estaba abogando por los trabajadores y además de eso, con un gran positivismo y lealtad hacia nosotros, hacia el Ayuntamiento y hacia Múzquiz".

Lo recuerdo así, siempre con una gran sonrisa, muy positivo, no le gustaba hablar de las cosas tristes de la vida y así lo manifestó hasta el último día que estuvo con nosotros trabajando, en donde me dijo, yo hasta hoy llego a trabajar contigo debido a un padecimiento de salud que lo aquejaba, pues no le gustaban las despedidas".

"Le dije, cuídese y cúrese él iba a operarse y ya no regresó, de él recuerdo palabras de mucho aliento, muy positivo y muy amiguero, recuerdo que era una persona que todos los días llegaba a la presidencia con una sonrisa saludando a todos los departamentos y así lo quiero recordó.

Luisa Alejandra del Carmen Santos Cadena.

EL ALTAR DE MUERTOS

Se trata de una construcción simbólica, resultado del sincretismo de las ideologías prehispánicas, la cosmovisión endémica de las culturas mesoamericanas y las creencias religiosas.

Guardan todavía una enorme similitud en elementos simbólicos y estéticos con los tlamanalli.

Los niveles en el altar de muertos representan la cosmovisión, el mundo material y el inmaterial o los cuatro elementos, y en cada uno de ellos se colocan diferentes objetos simbólicos para la cultura, religión o la persona a la que se le dedica el altar.

Altares de 2 niveles: Son una representación de la división del cielo y la tierra, y representan los frutos de la tierra y las bondades de los cielos, como la lluvia.

Altares de 3 niveles: Representan el cielo, la tierra y el inframundo. Debido a la introducción de ideologías de las religiones europeas, ha cambiado su significado a dos posibles: pueden representar la tierra, el purgatorio y el reino de los cielos, o bien los elementos de la Santísima Trinidad, según la tradición católica.

Altares de 7 niveles: Son los más convencionales y representan los siete niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual.