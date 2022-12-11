Hoy carretera atlética Del Ministerio Público

SABINAS, COAH.- La mañana de hoy se llevará a cabo en esta ciudad la 3ª. Edición de la Carrera Atlética del Ministerio Público en su ruta 1K, 3K y 5K que organiza la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

El delegado, Ulises Ramírez Guillén mencionó que el punto de reunión será en la plaza principal de esta localidad, sobre la calle Francisco I. Madero, en punto de las 08:00 horas.

Cabe señalar los participantes apoyaron con una cuota de recuperación de 250 pesos recibiendo a cambio un kit, playera conmemorativa y medalla.

Destacó que el Fiscal General, Gerardo Márquez Guevara confirmó su asistencia a dicho acontecimiento siendo sede el Municipio de Sabinas, Coahuila.

Agregó que todo el grupo de Ministerios Públicos participarán así como el público en general, manifestando Ramírez Guillén que previo al inicio de este evento, se obtuvo excelente registro de atletas.

Añadió que al final de la carrera se llevará a cabo una rifa de regalos lo cual motiva a la ciudadanía con la finalidad de llevarse un presente, conviviendo además sanamente al realizar algunas otras actividades para los niños y niñas en caso de contar con la asistencia de los pequeños, contando para ello con el apoyo del CCLEMS.