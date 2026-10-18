ICATEC Coahuila y Lala firman convenio para capacitar a trabajadores

NUEVA ROSITA, Coah.- El director general de ICATEC Coahuila, Marco Cantú Vega, expresó que dicho instituto sigue ampliando sus horizontes mediante la firma de convenios con empresas, y en La Laguna se trabaja ya con algunas de las firmas más representativas de la entidad, como es el caso de Lala.

Detalló que con Lala se retoma un trabajo realizado hace algunos años y se firmó una colaboración para capacitar en temas de desarrollo humano a 60 personas que se encuentran dentro del sector formal de la economía y aspiran a mejorar sus condiciones de trabajo.

Apuntó que de igual forma se refuerza el trabajo con Peñoles y que ambas empresas son el reflejo de la economía coahuilense, por lo que hacer sinergia con el sector privado y las instituciones gubernamentales marca que se va por el rumbo correcto.

Agregó que a la fecha se tienen más de mil 400 personas capacitadas en este último trimestre mediante cursos desarrollados con muchísimas empresas en todo el estado, lo que refleja la confianza en ICATEC para la capacitación laboral.

Aseveró que la intención es ofrecer nuevas oportunidades de superación personal; esto, dijo, viene a reflejar lo que es Coahuila hoy en día: una suma de voluntades para construir un mejor futuro.

El funcionario estatal agradeció a su vez y destacó el apoyo del Gobierno del Estado que encabeza el ingeniero Manolo Jiménez Salinas en bien de todos los coahuilenses.