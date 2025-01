Identifican segundo minero con el nombre de Tomás Patlán en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con el nombre de Tomás Patlán Martínez, originario de la Villa de Esperanzas, fue identificado el segundo minero de un total de 10 recuperados hasta el momento en la Mina Pasta de Conchos.

A través de redes sociales su familia posteó la imagen del trabajador expresando lo siguiente: “No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, pronto estarás con nosotros, no de la forma que quisiéramos, pero al fin sabremos donde estarás”.

El minero tenía apenas 6 meses laborando para la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, los restos fueron recuperados en el mes de noviembre del año pasado de la Lumbrera Dos.

Fue el 19 de febrero del 2006 cuando sobrevino la tragedia minera enlutando a 65 familias de la Región Carbonífera.