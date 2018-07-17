Impactan auto estacionado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un vehículo estacionado fue encontrado dañado, luego de que un coche identificado lo colisionara afuera de un domicilio ubicado en la calle Francisco Murguía de la colonia El Aguacate.

Los hechos se registraron ayer por la tarde, luego de que autoridades de Tránsito y Vialidad tomaran conocimiento, según datos recabados por las instancias competentes, fue eso de las 18:00 horas, cuando les fue reportado un accidente vial sobre la calle arriba mencionada.

Un vehículo estacionado fue encontrado dañado, luego de que un coche identificado lo dañara.

En el lugar encontraron un vehículo de la marca Dodge, color guindo, sin placas, modelo 2000, seriamente dañado, según la versión del dueño Edwin Suárez Arcos, de 25 años de edad, vecino de dicho sector, externó que había dejado estacionado su automóvil en el exterior de su vivienda cuando de pronto un fuerte estruendo lo alertó.

Al salir logró percatarse que huía a toda velocidad una unidad tipo pick up, color guindo, tras cerciorarse recapacitó el motivo por el cual el conductor de dicha unidad motriz había abandonado el lugar a toda prisa, esto luego de ser colisionado su vehículo.

Se trepó en una bicicleta para poder alcanzarlo, ya que el presunto responsable había huido rumbo al barrio La Gloria no logrando alcanzarlo, motivo por el cual solicita el apoyo de la corporación policiaca de Vialidad, mismos que tomaron conocimiento del hecho, así como el de ubicar al responsable, pero no fue posible su detención ya que les llevaba tiempo de ventaja.

Recomendándole al afectado a que presentara su denuncia en la Agencia del Ministerio Público.