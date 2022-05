Imparables robos en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La ola de robos que se registra en la colonia Humberto Moreira Valdez, está rebasando la tranquilidad de los habitantes de ese sector, los vecinos se cuidan entre sí para evitar los atracos.

Para estar en contacto con las familias del sector, crearon un grupo en las redes digitales para estar en contacto en caso que se registre algún incidente, los atracos se registran diariamente que los ladrones traen en jaque a los habitantes de la colonia Humberto Moreira Valdez.

Blanca Picón Gámez, activista de la colonia, señaló que gracias a las redes digitales han logrado identificar a los presuntos responsables, así mismo recuperar objetos robados, principalmente los cilindros de gas butano.

Los domicilios no pueden permanecer solos durante el día, los ladrones no respetan merodean los hogares para detectar que no se encuentren las familias para vandalizarlos.

Los robos están a la orden del día en ese sector, los vecinos hacen un llamado a las autoridades policíacas para que realicen más a menudo rondines de vigilancia, ya que están a merced de la delincuencia.