Imperiosa necesidad Ley de Seguridad: EPN

San Pedro de las Colonias, Coah.- Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser una valiosa propuesta para convertirse en imperiosa necesidad, aseguró el presidente Enrque Peña Nieto, al inaugurar las nuevas instalaciones de la Policía Militar.

Cuando se ha reanudado el debate por esta legislación en el Congreso, el Mandatario dijo que confía en que el órgano legislativo “atenderá con la urgencia que se requiera esta iniciativa, que dará mayor certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad”.

Dijo que los retos de seguridad pública en el País exigen objetividad en el diagnóstico y que si bien el apoyo a la seguridad en entidades y municipios que brindan las Fuerzas Armadas acatan los principios de lealtad, disciplina y apego a los valores militares “esto no es suficiente; hace falta un marco jurídico adecuado que regule sus tareas en seguridad pública, que con absoluta claridad defina los medios y alcances del respaldo subsidiario que hoy brindan a la seguridad en los estados del País”. El Mandatario hizo un nuevo elogio a las Fuerzas Armadas y les aseguró que la entrega que sus elementos hacen a la patria merece la máxima recompensa, “México siempre estará con ustedes”, les dijo.

Además, resaltó que durante este sexenio se han edificado 352 nuevas obras de infraestructura militar, con una inversión superior a los 25 mil millones de pesos y equivale a 12 veces más lo que se destinó financieramente hace dos administraciones y más de tres veces a lo que gastó el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.