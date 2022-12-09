Importan paisanos autos y regularizan

NUEVA ROSITA, COAH. En lo que va del presente mes de diciembre se han empadronado 80 vehículos de procedencia extranjera en la organización Civil Campesina Coahuilense, las unidades se quedarán en suelo Mexicano como regalo que harán los Paisanos a sus familiares.

Esta cifra se podría incrementar antes de que concluya el año, ya que los Paisanos se reencuentran con sus familiares durante esta época decembrina y aprovechan para empadronar sus unidades que ya no regresaran a los Estados Unidos.

Principalmente en diciembre es cuando se incrementa el número de unidades Norteamericanas que se empadronan en la citada organización, este año no fue la excepción.

Desde inicio del presente mes, los Paisanos salieron de los Estados Unidos en caravana, para dirigirse casi la mayoría hacia el sur del País con la intención de pasar las fiestas navideñas y fin de año al lado de sus familiares.

Paulina Landeros Beltrán, titular de la oficina señaló, que algunos afiliados a su organización fueron infraccionados por artículos que ni aparecen en el reglamento de tránsito, y estos se aplicaban principalmente a los turistas que vinieron a pasar las fiestas decembrinas.