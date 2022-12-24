Impulsarán a la carbonífera

SABINAS, COAHUILA.-Con una serie de acciones e incentivos para la iniciativa privada, los diputados de la Comisión de Finanzas encabezados por el diputado Jesús María Montemayor Garza, están trabajando en un proyecto firme para el próximo año que será propuesto al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, para atraer desarrollo a la región carbonífera.

Señaló Montemayor Garza, vamos muy bien, una vez que lo tengamos consensado se presentará, es algo que nunca se ha dado en la región carbonífera, sabemos que vivimos una situación difícil y hace falta diversificar la economía y lograr un desarrollo metropolitano, requerimos que las empresas también vengan a instalarse.

Aclaró que no solamente son los incentivos para las empresas, son una serie de actividades que permitirán su instalación.

Respecto a la recaudación de los municipios para el próximo año, señaló que en el Congreso del Estado han estado trabajando en una posición firme respecto a que haya una mayor recaudación pero sin aumentar los impuestos ni crear otros, para que los municipios se capitalicen.