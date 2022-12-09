Inaugura MARS “CampoTerra”

TORREÓN, COAH.- El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís inauguró este viernes la primera etapa del nuevo Fraccionamiento “CampoTerra” en el municipio de Torreón.

Es un exclusivo desarrollo ubicado al noreste de la ciudad, su ubicación permite combinar la esencia campirana con la modernidad de un desarrollo habitacional.

Los materiales con los que está construido este fraccionamiento son ladrillo, piedra, madera y metal, lo que lo hace un atractivo visual en cuanto a infraestructura.

CampoTerra cuenta con total seguridad, e impulsa en sus áreas la convivencia y armonía entre los colonos, tiene en su interior amplias vialidades, reguladores de velocidad, bardas perimetrales y castas de acceso a cada uno de los 16 circuitos que lo componen.

De acuerdo a lo manifestado por el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís este proyecto es muestra del dinamismo económico y productivo que se vive en La Laguna, donde se trabaja para seguir creando ciudades inclusivas, prósperas, sostenibles y responsables con las generaciones futuras.

Agradeció a los creadores de este proyecto por su visión y entusiasmo por invertir en La Laguna al mismo tiempo que les deseó el mejor de los éxitos.

Acompañó al Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda y ambos cortaron el listón inaugural junto a los directivos del Fraccionamiento “CampoTerra”.