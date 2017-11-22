Inaugura Rubén obras en Sabinas

SABINAS, COAH.- El gobernador del estado de Coahuila Rubén Moreira Valdez estuvo en el municipio de Sabinas en gira de trabajo, donde dio el arranque de la obra de construcción de la cafetería del Itesrc, entrega de una obra de pavimentación y además estuvo presente en la inauguración de la obra de pavimentación del acceso a las instalaciones del departamento de Seguridad Pública Municipal.

El Mandatario Estatal fue recibido por autoridades educativas del Instituto Tecnológico de la Villa de Agujita donde en presencia de los asistentes el director de la institución Alejandro Merced Valdés Aguirre, agradeció y reconoció la inversión que se ha tenido en este Instituto Tecnológico por parte del sexenio de Rubén Moreira que fue de aproximadamente 40.5 millones de pesos en apoyo de construcción y equipamiento.

En la obra de construcción de la cafetería se tendrá una inversión de los 6.6 millones de pesos beneficiando a más de 2 mil 400 estudiantes, siendo fondos de aportaciones múltiples, programas de expansión de la Oferta Educativa y del fondo de apoyo para el fortalecimiento de las Entidades Federativas.

En este evento estuvieron presentes autoridades educativas, alcaldes de la región, el empresario Antonio Gutiérrez, el alcalde municipal Lenin Flores Lucio, Zulmma Guerrero de Flores diputada electa; Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, alcalde electo de Sabinas; Antonio Nerio, diputado local así como funcionarios estatales, maestros y alumnos de este plantel.

Posteriormente Moreira Valdés se trasladó a las calles Delta y Piedras Negras en el barrio Dos de la villa de Agujita donde se hizo entrega de la pavimentación de calles, dando cumplimiento a compromisos adquiridos por el Mandatario Estatal, pavimentando un total de 7 calles, 22 cuadras de 15 mil 960 metros cuadrados en una inversión de 5.6 millones de pesos.

Entérese

La gira concluyó en las instalaciones del departamento de Seguridad pública Municipal, donde las autoridades inauguraron la obra de pavimentación con asfalto del acceso a instalaciones y estacionamiento de dicho departamento donde se tuvo una inversión de 1 millón 644 mil 948.02 pesos.

Durante el recorrido, el Gobernador reconoció las acciones que el gobierno municipal de Sabinas a cargo de Lenin Flores tuvo durante su mandato, además de exhortar al alcalde electo Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal a seguir trabajando en combate a la inseguridad.

Posteriormente se realizó un recorrido por las instalaciones del departamento de Seguridad Pública Municipal.

El Mandatario Estatal destacó la importancia de la seguridad, exhortando a los nuevos Gobiernos a seguir combatiendo la inseguridad.