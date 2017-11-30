Inauguran 11ª Brigada de la Policía Militar

SAN PEDRO, COAH.- El presidente de México Enrique Peña Nieto, destacó el avance de Coahuila en seguridad, dijo que la presencia de militares creció de mil 800 a más de seis mil efectivos; además pidió al Congreso de la Unión acelerar la Ley de Seguridad Interior, para regular el apoyo de las Fuerzas Armadas a las entidades y municipios.

Enrique Peña Nieto, el gobernador de Coahuila Rubén Moreira; el general Salvador Cienfuegos Zepeda secretario de la Defensa Nacional; el almirante Vidal Soberón secretario de Marina y como invitado especial el gobernador electo Miguel Riquelme Solís, inauguraron las instalaciones de la Onceava Brigada de la Policía Militar, que albergará a 3 mil 200 soldados.

“Hace falta un marco jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad pública. Un marco que con absoluta claridad defina los medios y los alcances del respaldo subsidiario que hoy brindan las Fuerzas Armadas en diversos estados y municipios”, dijo Peña Nieto antes de recorrer las instalaciones del cuartel militar en el cual se invirtieron cerca de 800 millones de pesos de los gobiernos Federal, de Coahuila, de Durango y municipios. “En lo que va de este sexenio”, dijo Peña Nieto, “hemos entregado 352 nuevas obras de infraestructura militar, entre cuarteles, hospitales, unidades habitacionales, e instalaciones educativas. El monto invertido solamente en infraestructura, sin contar el equipamiento, supera los 25 mil millones de pesos, esto es, 12 veces más que hace dos administraciones”.

RECONOCE A RUBÉN MOREIRA

El presidente Peña Nieto reconoció los seis años de trabajo de Rubén Moreira y dijo que hubo una estrecha coordinación. Peña Nieto reconoció los logros, como alcanzar los 170 mil empleos en el sexenio, la mayor tasa de formalidad, la disminución de la pobreza y el hecho de que Coahuila sea líder en cobertura de servicios básicos como agua, luz y drenaje, además de servicios de educación y salud.

“Sin caer en triunfalismos, hay que reconocer el avance en la protección y el respeto en los derechos humanos, una causa que siempre contó con toda su atención y compromiso”, dijo.