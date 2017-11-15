Inauguran sala audiovisual de la Secundaria Técnica 2

SABINAS, COAH.- La mañana de ayer se llevó a cabo la inauguración de la sala audiovisual en la Escuela Secundaria Técnica No. 2 de esta ciudad, obra que se vio cristalizada gracias a la aportación económica erogada por la fundación Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez.

La licenciada Aída Aracely Gutiérrez Salinas, directora general de las Cadenas Comerciales Gutiérrez fue testigo de la entrega de dicha obra de infraestructura que beneficia a la comunidad educativa de dicho plantel.

Estamos hablando de un salón que se vio afectado por las inundaciones del 2010 y hoy ya está totalmente rehabilitado quedando de primer nivel pues cuenta con buenas instalaciones, está climatizado y esperamos que sea de gran utilidad para docentes y alumnos.

Por su parte el director del plantel, profesor Fernando Mondragón Aguilar hizo extensivo su agradecimiento a la fundación Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez.

Hoy es una realidad la rehabilitación de esta sala que habrá de ser muy útil para las diversas actividades escolares, aquí nosotros vamos a tener oportunidad de tener las reuniones con padres de familia como hoy lo hicimos, vamos a tener oportunidad de realizar los consejos técnicos escolares, que los maestros con una planeación didáctica apropiada puedan pasar a esta sala a través de una clase modulo mediante internet a fin de proyectar documentales con apoyo de la nueva tecnología.

“Por hoy quiero decir que contamos con una sala audiovisual digna de nuestra Institución en el marco del 50 aniversario, obra que le solicitamos a don Antonio y que generosamente nos respondió favorablemente para poder modificar este lugar”.

En dicho evento también se contó con la presencia del alcalde electo Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal y la diputada local electa, Zulmma Guerrero.