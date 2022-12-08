Inauguran tejido Guadalupano

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- La tarde del pasado miércoles fue inaugurado el Manto Guadalupano colocado en la explanada de la parroquia “Nuestra Señora de Guadalupe”, asistiendo el Obispo de la Diócesis de Piedras Negras Monseñor, Alonso Gerardo Garza Treviño.

En punto de las 18:30 horas, la feligresía católica así como también el sacerdote, Gerardo García Cabrera, se reunieron en el templo sagrado para escuchar la misa del novenario a la Virgen de Guadalupe, oficiada por el Obispo.

La imagen con la santísima Guadalupana fue colocada en un lugar especial frente al atrio de la parroquia en tanto, los danzantes luciendo atuendos coloridos danzaron a la virgen tras peregrinar sobre el bulevar Palaú hasta llegar a la Casa de Dios donde también se encontraban los jóvenes de la Banda Musical de la parroquia.

Ante una parroquia abarrotada de feligreses, concluyó la misa para posteriormente en el exterior de la misma dar a conocer el significado del tejido Guadalupano por parte del padre Gerry como cariñosamente lo llaman los habitantes de esta comuna.

1 / 4 Reconocieron la labor realizada por las damas tejedoras. 2 / 4 La feligresía católica asistió a dicha celebración dando inicio a las fiestas patronales. 3 / 4 Banda musical de la parroquia. 4 / 4 Mujeres tejedores algunas de ellas provenientes del Municipio de San Juan de Sabinas. ❮❯

El sacerdote dijo sentirse muy contento ante la presencia de la feligresía y de presentar el cielo tejido, agradeciendo y reconociendo la dedicación y el trabajo de 70 mujeres tejedoras que hicieron posible dicha obra, damas que son habitantes de esta localidad y del Municipio de San Juan de Sabinas que se unieron en colaboración.

De esta manera se logró tejer 500 metros cuadrados de cielo con 1500 carpetas de rafia en un lapso de 2 meses.

El cielo tejido representa hoy la unidad de los feligreses, la esperanza y la fe pues gracias al esfuerzo del pueblo fue posible lograr este cometido además de contar con el apoyo en esta labor titánica de instalación de 9 de la mañana hasta las 12:00 de la noche por parte de personal de la empresa MINOSA, aseveró el padre de la parroquia.