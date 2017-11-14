Inaugurará RMV el teatro Juárez

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El teatro Juárez que se está remodelando en la villa de las Esperanzas debemos de acuerdo a la estimación del tiempo inaugurarlo en este mes de noviembre, ya hemos estado platicando con la gente que está fabricando el telón y nos comenta que ya prácticamente está terminado, informó el alcalde Luis Fernando Santos Flores.

Tenemos programado llevar a cabo el informe de la administración en ese recinto, pero antes de eso será inaugurado, por lo cual tendremos dos eventos diferentes, aún no tenemos la fecha para ambas actividades, en su momento informaremos para que la ciudadanía este presente.

También indicó el alcalde Luis Santos que ya se tienen algunas personas que ocuparán el comité oficial del teatro Juárez, que son personas de la comunidad que tienen antecedentes y trayectoria relacionado a la cultura, este comité si se llega a conformar en esta administración para que continúe, en una próxima administración tendrá que tener la aprobación del congreso o se ratificará por la administración siguiente, que eso sería lo ideal y que fuera formado por personas ajenas a la política, que sean 100% personas dedicadas a la cultura y las artes.

