Inauguró Diana el Banquetazo 2022

Sabinas, Coahuila.- La alcaldesa de Sabinas Diana Haro Martínez inauguró la mañana de este sábado la edición número 20 del gran banquetazo comercial donde participan con ofertas y precios accesibles para los clientes los propietarios de diversas negociaciones; en el corte de listón estuvo acompañada por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Sabinas Gregorio Garza Ballí, el vicepresidente y precursor de este evento, Enrique Armando Ibarra Tamez, el tesorero Guillermo Lazarín, Carlos Morales de la Fuente, director de Fomento Económico del municipio y la coordinadora de turismo Veneranda Villanueva Reyes.

El exhorto que hizo la alcaldesa fue a comprar local y de esta forma mantener vigentes los comercios del municipio, para fortalecer la economía de Sabinas. Reconoció el esfuerzo de la iniciativa privada quienes durante dos años, debido a la pandemia atravesaron circunstancias muy difíciles igual que el resto de la ciudadanía.

En el marco de la reactivación económica se realiza este importante evento anual en el transcurso del día, para cerrar hasta las 10 de la noche. Recordó que el ayuntamiento participa con la donación de un vehículo que será sorteado el próximo 6 de enero, entre aquellos que hayan obtenido boletos por sus compras en los comercios de Sabinas.