Incendian hierbería

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- De forma intencional un individuo incendió el cuarto de una vivienda que es utilizado como negocio, estos hechos se registraron la mañana de ayer sobre la calle Federico Chapoy esquina con Jiménez.

Elementos de Protección Civil Municipal al mando de Gustavo Vázquez Zapata acudieron al lugar para realizar labores de enfriamiento en el domicilio marcado con el número 816, propiedad de Juan Roberto Zamudio Rodríguez.

El ciudadano mencionó que junto con su esposa María del Rosario Rodríguez Rojas, salieron del inmueble quedándose en el lugar su hija Dulce Nicol N y su nieto Aldo Tadeo N de 1 año de edad.

El bebé y su señora madre se encontraban en uno de los cuartos logrando ponerse a salvo tras iniciar el siniestro en la hierbería, destacaron por su parte los efectivos policiacos que arribaron al perímetro para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Afortunadamente tras estos hechos no resultaron personas heridas, sin embargo, paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana también se desplazaron al lugar para brindar ayuda en caso de ser necesario.

Cabe señalar la familia afectada denunciará los hechos ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público en contra de quien o quienes resulten responsables de estos hechos.