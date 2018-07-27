Incendio consume vivienda

SABINAS, COAH.- Un incendio consumió en su totalidad una vivienda, la noche de ayer donde afortunadamente no se encontraban personas en el interior de la misma.

Al domicilio ubicado frente a la calle Cenizo, Número 875 del Fraccionamiento Los Manzanos se desplazaron los elementos de bomberos para controlar el siniestro.

Vecinos del lugar, informaron que el propietario del inmueble es el ciudadano Iván Eduardo Sánchez Marín de 21 años de edad el cual arribó al perímetro momentos después.

Personal de Protección Civil y elementos de Seguridad Pública Municipal también apoyaron en la contingencia donde no se reportaron más daños materiales.