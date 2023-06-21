Incorpora IMSS nueva tecnología

El servicio de Medicina Nuclear de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuenta con una nueva gamma cámara con tecnología “SPECT/CT”, con la cual es posible obtener imágenes con mayor sensibilidad y especificidad que se pueden fusionar con estudios híbridos para localizar lesiones aún antes de que se presente la sintomatología y brindar diagnósticos con absoluta precisión a la derechohabiencia.

El Jefe del Servicio de Medicina Nuclear, doctor Carlos Navarro Quiroz, explicó que ahora se cuenta con tres equipos, dos de ellos con tecnología SPECT/CT, que permiten visualizar situaciones anatómico-funcionales en un sólo estudio y, en menor tiempo, conocer aspectos como la forma, el tamaño y la ubicación de una lesión.

Abundó que el más reciente es un aparato de medicina nuclear con 16 cortes tomográficos que, dependiendo del tipo de estudio del que se trate, puede detectar anomalías antes de que aparezcan en las radiografías, como es el caso de los gammagramas óseos.

“Además el nuevo equipo permite obtener una adecuada estadificación del paciente, que redunda en un mejor seguimiento, con mucho mayor certeza en el plan de acción y tratamiento para detener o contener la enfermedad, según sea el caso”, expuso.

La titular de seguridad radiológica del Hospital de Especialidades, físico médica María Margarita López Titla, explicó que, previo al estudio, a cada paciente se le inyecta un radiofármaco el cual genera rayos gamma que son captados por los detectores del SPECT/CT.

“El servicio de medicina nuclear de la UMAE No. 71 tiene el único aparato del IMSS en el estado de Coahuila que además brinda servicio a pacientes de Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas”, señaló.

Ambos médicos sostuvieron que tiene múltiples aplicaciones y es útil en la gran mayoría de las especialidades, ya que, a través de él es posible detectar tumores, metástasis, lesiones pulmonares, cardíacas, renales y también tiene aplicaciones neurológicas, entre otras.

Comentaron que con esta nueva tecnología en promedio se realizan de 10 a 15 estudios por turno, más los que se llevan a cabo en el equipo anterior que si bien es menos sofisticado, es bastante útil y aún continúa en funcionamiento.

Explicaron que mientras la tomografía axial computarizada muestra un corte o sección transversal del cuerpo con sus huesos, órganos y tejidos blandos con mayor claridad que las radiografías convencionales, la exploración por CT puede mostrar la forma, el tamaño y la ubicación de un tumor y de esta manera es posible determinar la estadificación.

Entre las ventajas del nuevo aparato destacaron la posibilidad de trabajar con dos detectores, lo que permite adquirir los estudios de manera más rápida y fusionarlos con otros tipos de tecnología.