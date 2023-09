Incrementan casos de niños migrantes

SALTILLO, COAH.- Los casos de menores migrantes que llegan solos a la frontera de Piedras Negras con Texas se ha incrementado en el último año, así lo dio a conocer la Diputada Esperanza Chapa y añadió que la mayoría de ellos no llegan acompañados de familiares directos, sino que son enviados con conocidos o personas que se dedican a la trata de personas.

"Son niños y niñas menores de cinco años en su mayoría y en muchas ocasiones no pueden dr información ni siquiera de cómo se llaman o de dónde provienen, lo que hace el municipio en conjunto con el Gobierno del Estado es rescatarlos e investigar al menos de qué países provienen para que puedan estar de vuelta con sus familias", detalló la legisladora.

La legisladora destacó que dicho fenómeno aumentó durante el presente 2023 y es complicado para las autoridades apoyar a los menores cuando no se tienen datos y los niños y niñas no pueden brindar mayor información; además, agregó que por parte del Gobierno Federal no se cuenta con el apoyo en la plataforma que registra por medio de un padrón e información quiénes ingresan al territorio mexicano desde Centroamérica.

"La Federación quitó todas las herramientas con las que contábamos para saber cuando los migrantes ingresaban y si realmente los meneos eran hijos de quienes pretendían llegar hasta las fronteras con Estados Unidos, no hay recursos para albergarlos, el trabajo de rescate que se hace es del Ayuntamientos, los DIF y el Gobierno Estatal cuando los detectamos que los dejan abandonados a la orilla del Río Bravo, que es en donde los abandonan", reiteró Esperanza Chapa.

La Diputada del PRI añadió que lo que sucede generalmente es que las personas adultas a quienes se los encargan toda vez que se ve descubiertos por las autoridades, tratan de escapar para no ser resguardados y es ahí cuando dejan a los niños y niñas migrantes solos: "El Gobierno Federal debe tener consideración hacia ellos y aplicar más políticas públicas y programas para poder ayudarlos; nosotros presentamos ya ese exhorto, pero no hemos tenido una respuesta positiva".