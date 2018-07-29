Incrementarán multas a quien maneje sin casco

NUEVA ROSITA COAH.- Debido a la problemática que se ha derivado por la falta de concientización sobre el uso del casco en motociclistas, las autoridades policiacas pondrán mano dura a estos usuarios en todo el municipio de San Juan de Sabinas.

Raúl Barrera, delegado municipal de la dependencia dio a conocer que aumentará la vigilancia y además incrementarán las sanciones económicas con la finalidad de controlar los accidentes y sobre todo lograr regular el uso de estas unidades motrices.

Mencionó que la vigilancia en la cabecera municipal se estará intensificando con la finalidad de disminuir los accidentes de tránsito, sobre todo en los cuales participan este tipo de vehículos, ya que la mayoría de las víctimas resultan con severas lesiones.

El delegado MENCIONÓ, “No hay cultura de utilizar casco como medida de seguridad, por eso es que hacemos este tipo de sanciones, queremos evitar que haya accidentes donde se presenten situaciones que lamentar, ya se han presentado infracciones y esperamos que la gente tome conciencia”.

Por otra parte, el alto mando policiaco agregó que ya se están tomando cartas en el asunto y se estará incrementando el costo de las sanciones a los motociclistas hasta por $ 3 mil 500 pesos, principalmente a quienes no porten casco de protección y a su vez a quienes no cuenten con la documentación en regla.