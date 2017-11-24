Inculpados por lesiones aceptan reparar daño

SABINAS, COAH.- Una audiencia fue llevada a cabo el día de ayer en el juzgado por el delito de lesiones graves, los inculpados pagarán la reparación del daño.

La audiencia se llevó a cabo la mañana de ayer, donde estuvieron los inculpados José Manuel y Jesús los cuales son responsables por el delito de lesiones graves por disfunción parcial permanente, en agravio de Francisco Javier Martínez.

Estos hechos fueron registrados el pasado 19 de noviembre en Nueva Rosita, asimismo se llevó a cabo la reparación del daño por la cantidad de nueve mil pesos, cantidad que deberán de pagar las dos personas que están involucradas en estos hechos.