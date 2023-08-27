Incumplen entrega de uniformes

NUEVA ROSITA, COAH. Por incumplimiento madres de familia estallaron en contra de una maquiladora que confecciona los uniformes para las alumnas de la escuela secundaria Federal Fortunato Gutiérrez Cruz y que aún no son entregados, la dirección del citado plantel educativo eligió exclusivamente este negocio para la elaboración de los mismos.

El lunes inicia el ciclo escolar 2023-2024 y aún es fecha de que la mayoría de las estudiantes no les han entregado los uniformes causando molestias entre las madres de familia que con anticipación los solicitaron.

Esta maquiladora que se ubica en la calle Cinco de la Colonia Comercial tiene la exclusividad de confeccionar los nuevos uniformes que decidieron los directivos cambiarlos solamente para las mujeres en este nuevo ciclo escolar.

En caso de que los uniformes no estén listos para el próximo lunes las madres de familia enviaran a sus hijas en pantalón de mezclilla y blusa de vestir para que no pierdan clases durante el inicio de clases, esperan que los directivos no las vayan a regresar por no llevar el atuendo que distingue a la escuela secundaria Federal Fortunato Gutiérrez Cruz.

Cabe hacer mención que el incumplimiento para la confección de uniformes también se registra en Sabinas, madres de familia hicieron fila en un taller de costura cercano a la presidencia municipal en espera que les hagan entrega de las prendas de vestir.