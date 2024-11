Indignación por basura en tumba.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- María Victoria Charles Vitela expresó su indignación al descubrir que la tumba de su primer esposo, Domingo Díaz López, estaba cubierta de basura durante su visita al panteón el pasado 2 de noviembre.

La ciudadana, acompañada de sus hijas, se encontró con una montaña de desechos que les impidió dejar flores en el sepulcro ubicado en cementerio Santa Rosa.

"El lugar parecía un muladar", señaló Charles Vitela, visiblemente molesta. "No es una tumba, es un basurero y no creo que la gente sea tan cruel como para no respetar las tumbas", dijo.

La situación ha generado un fuerte reclamo hacia las autoridades locales, a quienes responsabiliza la entrevistada de mantener el panteón en condiciones dignas para los visitantes.

Charles Vitela hizo un llamado urgente al municipio para que actúe de inmediato y retire toda la basura y maleza que se encuentra en la tumba de su ser querido.

"Las autoridades deben de actuar en consecuencia y retirar toda la maleza que se encuentra en la tumba de mi ser querido quien en vida respondía al nombre de Domingo Díaz López", destacó, subrayando la importancia de respetar cada sepulcro.

María relató que, llegó al panteón con la intención de dejar flores en la tumba de su esposo, pero se vio obligada a regresar con ellas debido a las deplorables condiciones del lugar.

Finalmente, Charles Vitela exigió respeto para los difuntos y los lugares donde descansan sus restos, esperando una pronta respuesta de las autoridades para solucionar esta problemática.