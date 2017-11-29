Informan nuevas normas en Protección Civil: VGL

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tuvimos una reunión del consejo municipal de protección civil, la cual es la última junta de esta administración para dar a conocer unos cambios a la Ley General del Estado de Protección Civil a los empresarios de aquí del municipio, informó Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil del municipio.

En cuanto a lo referente a los cambios son normas las cuales deben de cumplir todos los hoteles, moteles y las escuelas, principalmente los hoteles de paso, ya que llega gente de paso, ahora tendrán que cumplir con estas normas.

Por otra parte indicó que en esta junta también se darían a conocer los lugares de albergue y la renovación de los ya establecidos para esta temporada invernal, de hecho ya contamos con todo lo necesario para surtir a los albergues.

Por último comentó que al igual que años pasados estará prohibida la venta de cohetes, en caso de que alguien se dedique a la venta se le tendrá que sancionar. Lo mismo será cuando se hagan los operativos, a quién se encuentre haciéndolo se procederá a aplicarle una sanción correspondiente.